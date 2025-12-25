Japonya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

CAN KAYBI YAŞANMADI

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi