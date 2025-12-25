BIST 11.336
Japonya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre 62 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı sonrası tsunami uyarısı verilmezken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi

