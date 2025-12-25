Papa'dan Noel mesajında dünya için barış çağrısı

Geleneksel Noel mesajında Orta Doğu ve Ukrayna başta olmak üzere barış çağrısı yapan Papa 14. Leo, haftalardır yağmura, rüzgara ve soğuğa maruz kalan ve çadırlarda yaşayan Gazzelileri düşündüğünü söyledi.

Abone ol

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak mayıs ayında seçildikten sonra Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'nda ilk Noel ayinlerini yöneten Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sabahki ayinde Gazze'ye özel olarak değinerek haftalardır yağmura, rüzgara ve soğuğa maruz kalan ve çadırlarda yaşayan Gazzelileri ve yerlerinden edilmiş insanları düşündüğünü dile getirdi.

Papa, bu ayinin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel 'Urbi et Orbi' (Roma ve dünyaya) konuşmasını bazilikanın locasından yaptı.

Barış yolunun sorumluluktan geçtiğini vurgulayan Papa, dünyanın değişmesi için herkesin önce başkalarını suçlamak yerine kendi eksiklerini kabul etmesi, ayrıca nefreti, şiddeti ve çatışmayı reddederek diyalog, barış ve uzlaşma için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

"DUYDUKLARI ÇARESİZLİK HİSSİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Papa, Orta Doğu'ya özel selam gönderirken, "Onlarla yakın zamanda ilk seyahatimde buluştum. Korkularını dinledim ve onları aşan güç dengeleri karşısında duydukları çaresizlik hissini çok iyi biliyorum" diyerek Noel gününde Lübnan, Filistin, İsrail ve Suriye için adalet, barış ve istikrar dilediklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen ve Ukrayna halkı için dua ettiğin ifade eden Papa, "Silahlar sussun ve uluslararası toplumun desteğiyle taraflar, samimi, doğrudan ve saygılı bir diyalog kurma cesaretini bulsun" diye konuştu.

Papa, siyasi istikrarsızlık ve terör nedeniyle acı çekenler için barış dileyerek Sudan, Güney Sudan, Mali, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndekileri andığını belirtti.

Haiti'de de her türlü şiddetin sona ermesi ve barış ile uzlaşma yolunda ilerlenmesi çağrısı yapan Papa, ayrıca Tayland ile Kamboçya arasındaki dostluğun yeniden tesis edilmesini ve ilgili tarafların uzlaşma ve barış için çaba göstermeye devam etmelerini dilediklerini kaydetti.

Papa, açlık ve yoksulluk içindeki Gazze halkını, Yemen halkını, başka bir yerde gelecek aramak için yurdundan kaçmak durumunda kalanları, Akdeniz'i aşan ya da Amerika kıtasında yol alan düzensiz göçmenleri, işini kaybedenlerle ve iş arayanları unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmasının son bölümünde Papa, inananların Noel Yortusu'nu İtalyancanın yanı sıra Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Arapça, Çince ve Latince kutladı.