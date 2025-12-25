Bakan Kurum açıkladı: TOKİ 500 bin konut için ilk kura 29 Aralık’ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacağını, ilk teslimatların ise 2026’dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Kurum, kura sürecinin deprem bölgesinden başlatılacağını söyledi.

Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da gerçekleştirileceğini, kuraların mart ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

TESLİMATLAR 2026'DA BAŞLIYOR, 2027'DE HIZLANACAK

Projede teslimat takvimine de değinen Bakan Kurum, ilk konutların 2026 yılı içinde hak sahiplerine verileceğini, ana teslim sürecinin ise Mart 2027 itibarıyla hız kazanacağını ifade etti.

HATAY'DA 455 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLİYOR

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, cumartesi günü 455 bininci konutun anahtar tesliminin yapılacağını söyledi. Hatay başta olmak üzere 11 ilde yoğun bir inşa süreci yürütüldüğünü belirten Kurum, “Asrın inşasını gerçekleştirdik, bu ölçekte bir çalışma dünyada da nadirdir” dedi.

HATAY MECLİS BİNASI YENİDEN AYAĞA KALKTI

Depremde zarar gören tarihi yapıların da titizlikle restore edildiğini aktaran Kurum, Hatay Meclis Binası’nın özel sektör ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edildiğini söyledi. Yapının artık Hatay’a ve Türkiye’ye hizmet vereceğini belirten Kurum, katkı sunan kurum ve isimlere teşekkür etti.

HATAY'DA 153 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Hatay özelinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, kentte 153 bin 755 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Kurum, “Yapılamaz denilenleri yaptık, deprem bölgesini vatandaşlarımızla birlikte ayağa kaldırdık” dedi.

KONTEYNER KENTLER KADEMELİ OLARAK BOŞALACAK

Konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere ilişkin konuşan Kurum, konut teslimlerinin artmasıyla birlikte konteynerlerde kalan vatandaşların kalıcı konutlarına taşınacağını belirtti.

TOKİ'YE 8,8 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutun tamamlandığını vurgulayarak, deprem sonrası TOKİ konutlarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin başvuru yapıldığını aktaran Kurum, geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu, en fazla talebin ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN

Deprem bölgesinde ev sahibi olamayan vatandaşlar için ilave kontenjanlar ayrıldığını belirten Kurum, dar gelirli ve evi hasar gören vatandaşların da bu projeden yararlanmasını hedeflediklerini söyledi.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT HAMLESİ

İstanbul’daki yüksek kira fiyatlarına dikkat çeken Kurum, sosyal konut kapsamında 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı. Bu adımın konut ve kira fiyatlarını dengelemesi hedefleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI SÜRECEK

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Kurum, İstanbul’un bu alandaki öncelikli şehirlerden biri olduğunu ifade etti. “Yarısı Bizden” kampanyasının yeni yılda da süreceğini söyleyen Kurum, belediyelere iş birliği çağrısı yaptı.

COP31 İKLİM ZİRVESİ 2031'DE TÜRKİYE'DE

Bakan Kurum, 196 ülkenin oy birliğiyle COP31 İklim Zirvesi’nin 2031 yılında Türkiye’de, Antalya’da düzenleneceğini açıkladı. Zirveye bine yakın uluslararası katılımcının katılması bekleniyor.