CHP'li meclis üyesi Tanay Garip sırtından bıçaklandı

İskele Caddesi’nde Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden olduğu öğrenilen Turan Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Sırtından bıçaklanarak yaralanan Garip, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Turan Y. gözaltına alındı.

İskele Caddesi’nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.

Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

