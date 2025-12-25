BIST 11.336
Bahis soruşturmasında 5'i üst klasman olmak üzere 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman gözlemci olmak üzere toplam 30 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemcinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı.

Sevk edilen üst klasman gözlemcileri arasında Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu ve Yılmaz Kalk yer aldı.

KLASMAN GÖZLEMCİLERİ

Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen klasman gözlemcileri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin ve Yusuf Yaratıcı.

TFF’nin açıklamasında, sevk kararının Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uyarınca alındığı ve sürecin PFDK tarafından yürütüleceği belirtildi.

