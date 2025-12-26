Diyarbakır’da boş dairede kadın cesedi bulundu

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binanın 8. katındaki boş dairede 18 yaşındaki Sümeyye D’nin cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, genç kadının eşi tarafından bir gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenildi.Abone ol
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.
Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.
Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.