Ela Rümeysa Cebeci ile nasıl görüştüğünü açıkladı! Kenan Tekdağ cezaevinde çılgına döndü!

Gazeteci Hadi Özışık, kamuoyunda tartışma yaratan Kenan Tekdağ hakkındaki iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Daha önce ailesinin de benzer iftiralara maruz kaldığını hatırlatan Özışık, “Ortada belge yok, tanık yok, delil yok. Ama organize bir linç var” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hadi Özışık, son günlerde sosyal medya ve bazı mecralarda gündeme getirilen Kenan Tekdağ hakkındaki iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık, iddiaların herhangi bir somut delile dayanmadığını belirterek, sürecin bir “iftira ve linç kampanyasına” dönüştüğünü söyledi.

Özışık açıklamasında, ailesinin geçmişte yaşadığı ağır iftira sürecini hatırlatarak, bu tür suçlamaların insan hayatında açtığı yaralara dikkat çekti. “İftiranın ne demek olduğunu biz yaşadık” diyen Özışık, bu nedenle sessiz kalmayacağını vurguladı.

“ORTADA BELGE YOK, SADECE İDDİA VAR”

Kenan Tekdağ hakkında ortaya atılan iddialarda herhangi bir belge, tanık, yazışma ya da somut delil bulunmadığını dile getiren Özışık, iddiaların yalnızca “gizli tanık” ifadelerine dayandırılmasının kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

Özışık, “Bir insan cezaevindeyken, eli kolu bağlıyken şerefi ve namusu üzerinden hedef alınıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

“BU BİR YARGI DOSYASI DEĞİL, AHLAK CELLATLIĞI”

Hadi Özışık, sürecin hukuki bir soruşturmanın ötesine geçerek sosyal medya üzerinden yürütülen bir itibarsızlaştırma operasyonuna dönüştüğünü savundu. Özışık, “Bu bir suç dosyası değil, ahlak cellatlığıdır. Cinsellik eklenerek iftira büyütülüyor, linç kolaylaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

“ŞAHİTLİK EDİYORUM”

Kenan Tekdağ’ı yakından tanıdığını ifade eden Özışık, kişisel şahitliğini de kamuoyuyla paylaştı. Özışık, Tekdağ’ın iddia edilen suçlamalarla anılacak bir profil olmadığını belirterek, “Gücün zirvesindeyken böyle yöntemlere ihtiyaç duyacak biri değil” dedi.

“SUSMAK BU İFTİRAYA ORTAK OLMAKTIR”

Açıklamasında susmanın da bir tutum olduğunu vurgulayan Özışık, “Haksızlık karşısında susarsam, bu iftiranın ortağı olurum. O yüzden konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

Özışık, sürecin hukuk çerçevesinde, somut deliller üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirterek, kamuoyunu da sağduyuya davet etti.