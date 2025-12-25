BIST 11.381
İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne'de düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule gümrük sahasında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 31 kilogram kokain ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule gümrük sahasında operasyon düzenlendi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 31 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda, şüpheliler E.E. ve T.Ç. yakalandı.

Yerlikaya, açıklamasında, 2025 yılının ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, söz konusu dönemde yapılan operasyonlar sonucu 1,8 ton kokain ele geçirildi. Yabancı narkotik organize suç örgütü üyesi ve yöneticisi 51 kişi yakalanarak ülkelerine iade edildi.

Ayrıca bu yıl 22'si uluslararası narkotik organize suç örgütü olmak üzere 634 organize suç örgütü çökertildi.

Edirne'deki operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Baronundan torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

