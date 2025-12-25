BIST 11.381
Türk Kızılay Sümer Günay Kan Alma Birimi, Ümraniye'de hizmete açıldı

Türk Kızılay Sümer Günay Kan Alma Birimi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hizmete girdi.

Hayırsever Sümer Günay'ın destekleriyle, kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkezin açılış törenine, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, hayırsever Sümer Günay, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ile sağlık yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Koç, hayırsever Günay'ın destekleriyle daha önce Kartal ve Kaynarca'da kan alma birimleri oluşturduklarını belirterek, "Bu üçüncüsü oluyor. Bu merkezlerde 100 binden fazla kan bağışı topladık, burasıyla nice 100 binlerce ünite toplayacağız. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu bilerek hareket ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayın her gün 1500'ün üzerindeki hastaneye 10 bin ünite kanı büyük bir lojistik operasyonuyla ulaştırdığına dikkati çeken Koç, ihtiyaç sahiplerine şifa olacak bağışların toplanabilmesi için kan alma birimi noktalarının önemli olduğunu söyledi.

Hayırsever Sümer Günay ise kan bağışının insan hayatı için önemli rolü olduğunu belirterek, "Bu birimin pek çok insana umut olmasını diliyorum. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Günay'a plaket takdiminin ardından, kurdele kesimiyle kan alma biriminin açılışı yapıldı.

