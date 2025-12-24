ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “A.B.İ.” den çarpıcı bir tanıtım yayınlandı

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan ''A.B.İ.'', başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı kadrosu ve yayınlanan çarpıcı tanıtımıyla daha ilk saniyeden izleyicinin dikkatini çekiyor.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi. Tanıtımda Çağla’nın “Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir” sözleri dikkat çekerken, tansiyonu yüksek sahneler dizinin atmosferini ortaya koyuyor. Doğan’ın “Ben onun oğluyum ama o benim babam değil” sözleri aile bağlarına dair derin bir hikayenin duygusal yönünü öne çıkarıyor. Behram’ın Çağla’ya yaptığı teklif merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla’nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla

“A.B.İ.”, yakında ATV’de!