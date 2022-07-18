Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pakistan'da meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

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Bakanlıktan, Pakistan'ın Pencab eyaletinde meydana gelen tekne kazasıyla iglili yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz" denildi.