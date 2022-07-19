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Yunan medyası ayakta: 24 saat boyunca haber yapılmayacak

Yunan medyası ayakta: 24 saat boyunca haber yapılmayacak

Yunanistan devlet medyası kuruluşları, sendika üyesi gazeteciler ve medya çalışanları için daha yüksek ücret talebiyle 24 saatlik grev başlattı.

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Greve Yunan Radyo Televizyonu ERT, Atina-Makedon Haber Ajansı AMNA, belediye radyoları ve televizyon kanalları, devlet dairelerinin basın servisleri, bilgi ve iletişim genel sekreterliği katılıyor.

Grev 24 saat sürecek
Bu sabah saat 05.30’da başlayan grev, yarın saat 05.30’a kadar devam edecek. Bu zaman diliminde medya kuruluşları haber yayınlamayacak. Protesto eylemine katılan medya çalışanları sendikasından yapılan açıklamada, hükümetin mali kanadının devlet medyasında çalışan gazetecilerin adil ücret taleplerini karşılamayı reddetmeyi sürdürdüğü ve sadece bazı avantajlar sunduğu belirtildi.

“Görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz ve gerçek bir artış konusunda ısrar ediyoruz. Maaş ile ilgili olmayan yardımlar, gerçek ödeneklere uzun süredir beklediğimiz bir ektir” denilen açıklamada, “Devlet medya çalışanları olarak hepimiz grevdeyiz ve düzgün muamele talep ediyoruz. Adil taleplerimizi savunuyoruz” vurgusu yapıldı.

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