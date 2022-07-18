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İngiltere'de başbakanlık yarışı devam ediyor: 1 isim daha elendi

İngiltere'de başbakanlık yarışı devam ediyor: 1 isim daha elendi

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 115 oy olarak yine birinci oldu.

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İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı.

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