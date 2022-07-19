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Adana’da kenenin ısırdığı polis hayatını kaybetti!

Adana’da kenenin ısırdığı polis hayatını kaybetti!

ADANA’da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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