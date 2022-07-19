Cübbeli Ahmet Hoca 'kaset'e hodri meydan dedi! Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kasetler cinsel içerikli değil

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun kendisine yönelik kaset şantajına 'hodri meydan' dedi. "Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor" ifadelerini kullandı.

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İsmailağa cemaati içindeki liderlik savaşı kızışırken, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Şeyhliğini de ilan et de kasetlerini patlatalım" deyip bel altı kaset şantajı yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, “Şeyhlik ilan etmeyeceğim" dedi ve Ustaosmanoğlu'nun bahsettiği kasetlerin cinsel içerikli olmadığını belirtti. Saymaz’ın bugünkü köşesinde yer alan söyleşiden öne çıkanlar şöyle:

Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi hedef alıyor?

- Bu, İsmailağa'yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa adına konuşuyormuş kabul ediliyor.

İsmailağa adına konuşmuyor mu?

- Konuşmuyor ama İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da "Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var" diyor.

Yargılandığınız davadaki kasetler mi?

Değil.

Neyi kastediyor?

- Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken... Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, 'Accan'a biat etmişsin.' Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden...

Şeyhlik niyetiniz var mı?

- Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var.

"Çık, açıkla" diyecek misiniz?

- Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?

"Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu" iddiası Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et... Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur!' diyerek Cübbeli'ye meydan okudu ve kadınlarla cinsel ilişki için ayet uydurduğunu öne sürdü. İşte o sözleri: -Fas'tan Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla yatmayı hangi ayetten çıkarttın. Ne diyorsun? Bunu ben söylemedim deme. Bana söyledin 2 tane de şahit vardı. İnkar et de göreyim. Sen önce kadınlarla yatmayı hangi ayete dayandırdın bunu bir söyle bakalım. -Bir ayet bulmuş. Bu ayetten çıkardığı fetvaya göre Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla evleniyor. Sonra o kadınlar gidiyorlar geri dönmeyince boşuyor. Fakat bu kadınlar Hıristiyan.

Endonezya'daki Seyyid Nefel Kaf'ı tanır mısınız?

- Tanıyorum. Mübarek zat. Medrese sahibi. Medreseleri gezdik. Adam beni birkaç sene evvel ziyaret etti, sonra vefat etti.

Bu ülkeden kadınla dönmüşsünüz.

- Ne alakası var? FETÖ'nün en güçlü döneminde havaalanından kadınla geliyorsun da, FETÖ nasıl çekmeyecek? Zaten FETÖ beni o işlerden hapse attı. Benim gibi bir adam havaalanından kadınla nasıl gelir? Herkes görüyor. Kahire'de kabir ziyaretlerine gittik. Lübnan'a geçtik. Sohbetler, toplantılar, hepsi belli.

- "Lübnan'dan kadınla döndü" diyor.

İspat etmeyen melundur.

Mahmut Efendi'nin ne kadar yaşayacağını sordunuz mu?

- Annem "Rüya gördüm evladım Mahmut Efendi 107 yaşına kadar yaşayacak" demişti. Ben buna sevindim. Accan'la aramızda bu konu geçmiş olabilir. Kasetlerde baldır bacak yok. Varsa da yayınlasın. Meydan okumazsam, "Şeyhliğin ilan edecekti, kasetlerle durdurdum" diyecek. Ne diye o payeyi vereyim namussuzluğa.

Kökler Derneği, bildiğim kadarıyla...

- İBDA/C. Adam hapis yapmış İBDA/C'den. Salih Mirzabeyoğlu'nun adamıydı. Ama soyadı Ustaosmanoğlu olduğu için... Accan ile birleşti. Accan da Muhammed Keskin'le. Böyle bir zincirleme.

Ustaosmanoğlu, İsmailağa'dan mıdır, İBDA/C'den mi?

- Onu kendisine sorsunlar. İsmailağa da beyan etsin. "Bizden değil" diyorsa desin. Ben şunu diyorum İsmailağa'ya: Bu adam kimdir? Kim adına konuşuyor? İsmailağa, rabıtayı konuşurken, "Cübbeli geldi, kararı beraber aldık" diye yayınlamayı biliyor. Bunun kendilerinden olmadığını benim mi, onların mı demesi lazım?

Sanki İsmailağa'dan dışlanıyorsunuz.

- Dışlanayım. Benim için sorun yok. Onlar işi düşüyor. Geliyor, kapımı aşındırıyorlar. Kazan kaynıyor. Dünya kadar aday çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Efendi'yi kabul etmeyen var. Hepsi benden yardım isteyecek. İstiyorlar da zaten. Ama Sadettin böyle konuşurken, sen tepki vermiyorsan, ben ne yapayım? İsmailağa niye sessiz? Ben rolümün arttığını hissediyorum. Bana 20 kere telefon ediyorlar. Mecburlar. Cemaatin yüzde 80-90'ını ben tanıtmışım. Halk bana bakar. Diyorum ki, bu iş düzgün gittikçe destekleyeceğim. FETÖ, dinlerarası diyalog, İBDA işleri girerse yokum.

Ustaosmanoğlu, kendi adına mı hareket ediyor?

- Biraz derin yerlerin adına hareket ediyor. Ama İsmailağa'nın aleyhine oluyor. Bunun İsmailağa'dan görünmesi, aileden olması yıpratıyor. Adam Mahmut Efendi ile vefatından sonra ruhlar aleminde görüştüğünü söylüyor. Ben iç çekişmede yokum, olmayacağım. Hasan Efendi'den sonrasında bakarım.

Ne olmalı?

- Herkesin ittifakla kabul edeceği, yaşı fazla, kıdemli bir zat seçilirse birliktelik yürür. İhtiraslı kişilere, aile içi, ondan ona olursa bütünlük devam etmez.

Aile içi derken, şeyhlik babadan oğula, kayınpederden damada olursa...

- Olursa bizim camiamız bu işe alışık değil.

Hasan Efendi, "Mahmut Efendi'nin oğluna bıraktım" derse?

- Onu diyemez. Çünkü Mahmut Efendi, "Cemaat seçer" dedi. Benim şeyhlik iddiam yok. Gözüm de yok. Hiçbir zaman ilan etmem, etmeyeceğim. Ancak Hasan Efendi'den sonra yaşlı mübarek zatlarla birlik devam eder. O da istişare yoluyla olur.

Babadan oğula, kayınpederden damada geçmesini tasvip etmiyorsunuz.

- Tasvip etmiyorum.