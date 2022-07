Cübbeli Ahmet Hoca 'kaset'e hodri meydan dedi! Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kasetler cinsel içerikli değil

İsmailağa cemaati içindeki liderlik savaşı kızışırken, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Şeyhliğini de ilan et de kasetlerini patlatalım" deyip bel altı kaset şantajı yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, “Şeyhlik ilan etmeyeceğim" dedi ve Ustaosmanoğlu'nun bahsettiği kasetlerin cinsel içerikli olmadığını belirtti. Saymaz’ın bugünkü köşesinde yer alan söyleşiden öne çıkanlar şöyle:

Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi hedef alıyor?

- Bu, İsmailağa'yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa adına konuşuyormuş kabul ediliyor.

İsmailağa adına konuşmuyor mu?

- Konuşmuyor ama İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da "Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var" diyor.

Yargılandığınız davadaki kasetler mi?

Değil.

Neyi kastediyor?

- Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken... Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, 'Accan'a biat etmişsin.' Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden...

Şeyhlik niyetiniz var mı?

- Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var.

"Çık, açıkla" diyecek misiniz?

- Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?

"Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu" iddiası

Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et... Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur!' diyerek Cübbeli'ye meydan okudu ve kadınlarla cinsel ilişki için ayet uydurduğunu öne sürdü. İşte o sözleri: -Fas'tan Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla yatmayı hangi ayetten çıkarttın. Ne diyorsun? Bunu ben söylemedim deme. Bana söyledin 2 tane de şahit vardı. İnkar et de göreyim. Sen önce kadınlarla yatmayı hangi ayete dayandırdın bunu bir söyle bakalım. -Bir ayet bulmuş. Bu ayetten çıkardığı fetvaya göre Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla evleniyor. Sonra o kadınlar gidiyorlar geri dönmeyince boşuyor. Fakat bu kadınlar Hıristiyan.