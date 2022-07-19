Meteoroloji 'hayati' uyarı yaptı sakın dışarıda olmayın! Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir...

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ni 19 (bugün) ve 20 Temmuz tarihleri için uyarı yayımladı. Sarı kodlu Meteoroloji uyarısına göre yağış ile birlikte çok şiddetli rüzgar etki olacak. Kritik saatleri de paylaşan Meteoroloji, vatandaşların dikkate almaları için uyarı maddeleri yayımladı. İşte detaylar...