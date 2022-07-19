TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul nasıl yapılır katılım ücreti kaç para oldu?

Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ başvuru şartlarını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ duyurusunun ardından TOKİ başvuru şartları da merak edildi. Peki kimler TOKİ 2022 İstanbul başvurusu yapabilir, TOKİ başvuru şartları neler?

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TOKİ İstanbul başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da TOKİ konutlarını açık artırmayla satacağını açıklamasının ardından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna ek olarak, TOKİ İstanbul başvurusu nasıl yapılır, sorusu da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.

Hangi konutlar satılacak:

Bakanlığın açıkladığı bilgiye göre, TOKİ İstanbul konut satışları kapsamında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde yer alan konutlar satışa çıkarılacak.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

İki proje kapsamında bulunan toplam 185 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşlar "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla açık artırma için teklif verebilecek ve ihaleyi takip edebilecek.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

*T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

*Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

* (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

*Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),

*Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.