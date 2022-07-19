Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı
Emekliler bu ay maaşlarını temmuz artışıyla birlikte alacaklar. Maaşa yapılan artış yüzde 4 oranında verilen ek ödemeyi de yükseltecek. Peki hesaplama nasıl yapılıyor? Uzman isim örneklerle açıkladı.
Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında milyonlarca emekli ilgilendiren önemli bir detaya yer verdi. Zamlı maaşların bu ay yatırılacağını belirten Erdem ek ödeme detayına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:
Temmuz ayında açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplanacak.
Memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla toplam zam yüzde 41.7 olarak belirlendi. 17 Temmuz Pazar gününden itibaren emeklilerin zamlı maaşları yatırılmaya başlandı. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını alırken daha sonra Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ödenecek.
Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkları verilecek. Bu arada en düşük maaş 3.500 TL'ye çıkartılarak seyyanen artış da yapılıyor. Zam oranının yansıtılmasından sonra maaşı 3.500 TL'nin altında kalanların aylıkları bu rakama tamamlanacak.