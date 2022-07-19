Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı

Temmuz ayında açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplanacak.