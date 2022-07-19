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Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında Mahmud Ustaosmanoğlu hayatı

Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında Mahmud Ustaosmanoğlu hayatı

Cübbeli Ahmet Hoca'yı kasetlerini ortaya çıkarırım sözleri ile tehdit eden Saadettin Ustaosmanoğlu son günlerin merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca’nın yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir, aslen nereli ve hayatı nasıl soruları merak edildi. Saadettin Ustaosmanoğlu kitapları hangisi?

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'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kasetle tehdit eden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu merak edildi. Nakşibendi tarikatının İsmailağa şeyhi büyük veli Mahmut Ustaosmanoğlu 23 Haziran’da vefat etti. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir sohbetinde kendisinin Mahmud Hoca'yı  yıkadığına ilişkin iddiaları yalanladı ve Mahmud Efendi’yi yıkayanlardan birinin Saadettin Ustaosmanoğlu olduğunu söyledi. Peki Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir? Saadettin Ustaosmanoğlu nereli kaç yaşında? Saadettin Ustaosmanoğlu ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu 1959 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul sonrası medrese eğitimi gördü. Muhtelif yayıncılık faaliyetleri içinde bulundu. Bir çok seminer, konferans ve panele iştirak etti.

Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptı. 1999-2005 yılları arası Metris, Kartal ve Bolu F Tipi cezaevlerinde hapis yattı. Şu an Yeni Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürütmektedir.

Saadettin Ustaosmanoğlu kitapları
İbda Diyalektiği'nde Terkibi Hükümlere Bakış

Tasavvuf - Sonsuzluk Ufku

Susun Çocuklar Konuşuyor veya Ufka Bakmak

Mavi Defter: Nokta -1

Farkındalık Mevsimi

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu - Metris

 

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