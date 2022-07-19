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Teöristlerin kökü kazınacak! 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı

Teöristlerin kökü kazınacak! 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit J.Kd.Yzb. Mahmut Top Operasyonu” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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