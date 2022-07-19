TOKİ başvuru ekranı il il konut fiyatları İstanbul-İzmir-Kocaeli-Kırıkkale ödeme planı takvimi 2022

Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ başvuru şartlarını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ duyurusunun ardından TOKİ başvuru şartları da merak edildi. Peki kimler TOKİ 2022 İstanbul başvurusu yapabilir, TOKİ başvuru şartları neler?

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TOKİ İstanbul başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da TOKİ konutlarını açık artırmayla satacağını açıklamasının ardından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna ek olarak, TOKİ İstanbul başvurusu nasıl yapılır, sorusu da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.

Hangi konutlar satılacak:

Bakanlığın açıkladığı bilgiye göre, TOKİ İstanbul konut satışları kapsamında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde yer alan konutlar satışa çıkarılacak.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

İki proje kapsamında bulunan toplam 185 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşlar "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla açık artırma için teklif verebilecek ve ihaleyi takip edebilecek.

Ödemeler nasıl olacak: 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.



TOKİ ucuz konut satış şartları:

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ İstanbul başvuru şartları: Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da TOKİ konutlarını açık artırmayla satacağını açıklamasının ardından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna ek olarak, TOKİ İstanbul başvurusu nasıl yapılır, sorusu da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.

TOKİ il il konut fiyatları:

İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.

KIRIKKALE: Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak. 18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

KOCAELİ: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin TL'den, taksit tutarı 2.596 TL'den başlıyor.