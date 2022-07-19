Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural ifşa etti: Asker kaçağı çürük raporu aldı tek gecelik ilişki...
Kanal D'de program yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, ifşalarıyla sosyal medyayı salladı. Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın bir gecelik ilişki sonrası dünyaya geldiğini söyledi. Hakan Ural'ı askerlikten kurtulmak için sahte çürük raporu aldığını açıklayan Selçuk Ural, onu hapisten kurtarmak için neler yaptığını da anlattı. İşte baba Selçuk Ural'ın yakası açılmadık ifşaları:
Hakan Ural Kanal D ekranlarında yaptığı açıklamaları ile sürekli gündem olan bir isim. Hakan Ural, asker kaçağı olduğu ve sahte çürük raporu aldığı iddialarını bir çok kez yalanlamıştı. Hakan Ural'ı ele veren babası şarkıcı Selçuk Ural oldu. Selçuk Ural hem sahte çürük raporunu hem de Hakan Ural'ın nasıl bir ilişkiden dünyaya geldiğini , YouTube'da katıldığı bir programda açıkladı.
Sosyal medya bir dönemin ünlü şarkıcısı Selçuk Ural'ın oğlu hakkında yaptığı ifşalarla çalkalanıyor. Kanal D'de yaptığı programdaki milliyetçi açıklamaları ile bilinen Hakan Ural'ı babası 'asker kaçağı' ve sahte çürük raporu ile ifşaladı. Sadece bu da değil. Hakan Ural'ın annesiyle olan ilişkisi hakkında da konuştu. Hakan Ural, şarkıcısı Selçuk Ural'ın gayri meşru ilişkiden dünyaya gelen oğluydu. Selçuk Ural yıllarca oğlunu reddetmişti. Hakan Ural, Selçuk Ural'ın babası olduğunu DNA ve mahkeme kararıyla tescilletmişti. Selçuk Ural, Hakan Ural'ın nasıl dünyaya geldiğini ve annesiyle olan ilişkisini şöyle anlattı:
-"Hakan Ural hayatıma girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu.
Hakan tek gecelik ilişkiden-Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü"
Selçuk Ural'ın açıklamaları videosu için tıklayın