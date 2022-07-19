Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural ifşa etti: Asker kaçağı çürük raporu aldı tek gecelik ilişki...

Sosyal medya bir dönemin ünlü şarkıcısı Selçuk Ural'ın oğlu hakkında yaptığı ifşalarla çalkalanıyor. Kanal D'de yaptığı programdaki milliyetçi açıklamaları ile bilinen Hakan Ural'ı babası 'asker kaçağı' ve sahte çürük raporu ile ifşaladı. Sadece bu da değil. Hakan Ural'ın annesiyle olan ilişkisi hakkında da konuştu. Hakan Ural, şarkıcısı Selçuk Ural'ın gayri meşru ilişkiden dünyaya gelen oğluydu. Selçuk Ural yıllarca oğlunu reddetmişti. Hakan Ural, Selçuk Ural'ın babası olduğunu DNA ve mahkeme kararıyla tescilletmişti. Selçuk Ural, Hakan Ural'ın nasıl dünyaya geldiğini ve annesiyle olan ilişkisini şöyle anlattı: