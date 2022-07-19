2022 YKS kontenjan klavuzu yayınlandı! 1 milyon 61 bin öğrenci üniversiteli olacak
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.Abone ol
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
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Foto Galeri YKS sonuçları şok etti! Öğrencilerin sıralaması çok düştü doğru cevap oranı dip yaptı tercihe dikat