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2022 YKS kontenjan klavuzu yayınlandı! 1 milyon 61 bin öğrenci üniversiteli olacak

2022 YKS kontenjan klavuzu yayınlandı! 1 milyon 61 bin öğrenci üniversiteli olacak

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

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2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

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