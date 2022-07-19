YKS sonuçları şok etti! Öğrencilerin sıralaması çok düştü doğru cevap oranı dip yaptı tercihe dikat

ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287’si sınava girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan ise 1 milyon 852 bin 678’i sınava katıldı. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 168 bin 418 adayın 35 bin 933’ü sınava girmedi. Böylelikle TYT’ye başvuran adayların yüzde 93’ü, AYT’de yüzde 90’ı ve YDT’de yüzde 78’i oturumlara katıldı.