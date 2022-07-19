YKS sonuçları şok etti! Öğrencilerin sıralaması çok düştü doğru cevap oranı dip yaptı tercihe dikat
Üniversiteye giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı ancak adaylar aldıkları puana göre sıralamada çok geriye düşünce şoke oldu. 2022 YKS’de toplam 96 bin 518 aday sıfır çekerken 40 soruluk Temel Matematik testindeki ortalama doğru yanıt sayısı 6,9’da kaldı. Eğitim uzmanları bu yılı, matematik netlerinin en etkisiz olduğu yıl olarak tanımladı.
Üniversiteye giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı ancak eğitim sistemiyle ilgili can sıkıcı yeni bir tartışma başladı. Sınavın geçen yıllara göre kolay olması, barajın kaldırılması ve aday sayısının çokluğu puanlar ve sıralamalar arasında uçurumlara yol açtı. Adaylar aldıkları puana göre sıralamada çok geriye düşünce şoke oldu. Sıfır çekenlerin sayısı geçen yıla göre 4 katına yakın artarken, matematik cevaplarında tam bir çöküş yaşandı. Tüm soru türlerinde doğru soru ortalaması düştü. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmeli?.. İşte cevabı...
ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287’si sınava girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan ise 1 milyon 852 bin 678’i sınava katıldı. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 168 bin 418 adayın 35 bin 933’ü sınava girmedi. Böylelikle TYT’ye başvuran adayların yüzde 93’ü, AYT’de yüzde 90’ı ve YDT’de yüzde 78’i oturumlara katıldı.
Sınavın ilk oturumu olan ve öğrencilerin derslere yönelik temel yeterliliklerini ölçen oturumdaki 40 soruluk Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 17’de, temel matematikte ise 6,9’da kaldı. 20 soruluk fen bilimleri tesitinin ortalaması 3,2, sosyal bilimler testinin ortalaması 7,9 oldu.
AYT’de dip görüldü
Sınavın ikinci oturumu olan ve öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici rol oynayan AYT’de ise durum daha da kötüye gitti. Toplam 1 milyon 852 bin 678 adayın katıldığı oturumun 40 soruluk matematik testindeki doğru yanıt ortalaması yalnızca 7,2 ile ifade edildi. Doğru yanıt ortalaması 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinde 6,6, 12 soruluk felsefe grubu testinde ise 2,1 olarak kayıtlara geçti.