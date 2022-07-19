Sıra dışı olay! Görür görmez telefona sarıldı... Savaş jetleri gökyüzünde UFO kovaladı

ABD'nin Maine eyaletindeki Acadia Ulusal Parkı'nda kızıyla birlikte bulunan eski bir pilot, gökyüzünde ilginç bir hareketlilik fark edince cep telefonuyla kayıt etmeye başladı. Gökyüzünde iki Amerikan savaş jetinin UFO takip ettiği iddia ediliyor.

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ABD'nin Maine eyaletindeki Acadia Ulusal Parkı'nda sıra dışı bir olay yaşandı. İki Amerikan savaş uçağı, ziyaretçilerle dolu olan parkın üzerinde UFO kovalarken görüntülendi. Emekli pilot Alex McCall, askeri jetler yüksek hızda gökyüzünde uçarken kızı ve torunlarıyla birlikte parka olan isimlerdendi. Gökyüzündeki sıra dışı hareketliliği fark eden McCall'ın öğretmen kızı cep telefonuyla yaşananları kayda aldı. Videoda iki askeri jetin daha sonra bulutların arasında kaybolduğu görülüyor.

'Etrafta onlarca insan vardı'

Eski bir pilot olan Alex, savaş uçaklarının kovaladığı beyaz cismin başka bir uçak olamayacağını düşünüyor. Alex video hakkında şunları söyledi:

"Videoyu kızım çekti. Gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Sanal gerçeklik olduğunu söyleyenler var ki bu açıkça bilgisizlik. Telefonla çekildi. Maine'de tatildeydik. Etrafta yüzlerce olmasa da onlarca insan vardı. Çocuklarım ve torunlarım gördü ve sonra sesini duydu. Kızım telefonunu çıkardı. Artık onları göremeyince kaydı durdurdu."

Alex, olaya tanık olan tek kişinin onlar olmadığını söyledi ve ekledi:

"Her şey çok hızlı gerçekleşti. Torunumun jetleri sevdiğini söylediğini duyabilirsiniz. Videoya bakana kadar herkes beyaz şeyin başka bir uçak olduğunu düşündü."

20 Haziran'da çekilen video daha yeni gün ışığına çıktı. Alex'in bir UFO ile ilk karşılaşması değil. Alex, UFO'larla karşılaşmasını söyle anlatıyor:

"1996'da bir UFO gördüm ve ne gördüğümü biliyorum. Maalesef resmini alamadım. Videomdaki o jetlerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama başka bir savaş jeti olmadığını biliyorum. Sahte olmadığını da biliyorum. Değeri ne olursa olsun, 25 yıl havayolu pilotluğu yaptım."

Geçen yıl Pentagon, Meksika kıyılarında USS Nimitz'den bir ABD Donanması F/A-18 Super Hornet pilotu tarafından çekilen bir UFO'yu gösteren videonun gerçekliğini doğrulamıştı.

Kaynak: Posta