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Fahrettin Koca'dan flaş maske ve kapanma açıklaması! 40 kat arttı

Fahrettin Koca'dan flaş maske ve kapanma açıklaması! 40 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklama yaptı. Yeniden kapanma ve maskeyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarına ilişkin kişisel tedbirlerin hayata geçirilmesini belirterek, "Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarıyla ilgili ve koronavirüs aşısı hakkında şu açıklamaları yaptı: 
”Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kalabalık ortamda maske takın
Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim”.

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