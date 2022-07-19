Benzin fiyatlarına indirim geldi! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları bugünden itibaren 96 kuruş indirimli. Petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte Türkiye'deki benzinin litre fiyatı 22 liraya geriledi.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez indirim geldi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresi ne kadar oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.

18 Temmuz akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 23,69

LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,56 TL

Benzin litre fiyatı 23,75

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 23,75

LPG litre fiyatı 10,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.