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Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi

Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi

Üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarını ve puanlarını öğrenen öğrenciler için tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak. Peki Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları kaç oldu? Trakya Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç kontejan bilgisi 2022 listesi...

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EDİRNE Trakya Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları ve bölüm kontenjan listesi belli oldu mu? Hayalindeki eğitimi almak için üniversite sınavına giren milyonlarca öğrencinin 2022 YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden YKS sonularını öğrendi ve puanları gördü. Şimdi öğrenciler için üniversite tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak. Bu sene tercihlerde baraj uygulaması olmayacak. Öğrenciler 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Peki Edirne'deki Trakya Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları ve bölüm kontenjan listesi belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı.

En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Trakya Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

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