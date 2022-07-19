İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni öldürüldü! Sefa Dönmez'i vuran kişi yakalandı

TRABZON Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Sefa Dönmez'i öldüren saldırgan Fatih U. gözaltına alındı.

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TRABZON'daki olay, akşam saatlerinde Of ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarındaki Fatih U. ve Sefa Dönmez arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Fatih U., silahla Sefa Dönmez'i vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Sefa Dönmez yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Sefa Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sefa Dönmez'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

Of Kaymakamlığı: Zanlı yakalandıOf Kaymakamlığı yaptığı açıklamada Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirtti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.