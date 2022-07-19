Çayır tırtılı Trakya bölgesini sardı! Çiftçiler her yerden çıkıyor ayçiçeğine dadandı diyor
TRAKYA’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine çayır tırtılı dadandı. Kırklareli’nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de çayır tırtılı görülmeye başlandı. Çiftçiler 'her yerde çıkmaya başladı' diyerek yardım beklediklerini belirtti.
TRAKYA Bölgesin’de yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli’nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan “Bütün Trakya’nın her yerinde çayır tırtılı istilası var. Türkiye’de ne kadar dron ile ilaçlama yapan şirket varsa hepsini aradık ve hepsi de bölgemize gelmeye başladı. Ama artık dronlar de ilaçlamaya yetmiyor. Sulu tarım yapılan yerler dron ile ilaçlamak istiyor.
Çayır tırtılı öyle bir zararlı ki tarlada hiçbir şey bırakmıyor. Ayçiçeğinin de yüzde 50’si Trakya bölgesinde yetiştiği için bu bizim için geriye dönülmez son gibi. Çiftçi arkadaşlar kurak bölgede traktörleri ile ilaçlama yapıyor. Yaklaşık 1 haftadır bunu mücadelesini veriyoruz. Fakat her yerde çıkmaya başladı. Pınarhisar ve Vize ilçesinde de başladı. Her gün bir yerden kötü haber alıyoruz. Umarım bu çayır tırtılını baskılayabiliriz” dedi.
Çiftçi Ramazan Arı, çayır tırtılı istilasının dron ile ilaçlama yapılarak çözüleceğini belirterek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.