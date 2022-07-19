Arnavutköy'de iğrenç olay! Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösterdi! Şok eden FETÖ detayı

İSTANBUL Arnavutköy'de iğrenç bir olay yaşandı. FETÖ'den ihraç edilen eski polis, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösterdi. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'den ihraç edilen eski polis durakta bekleyen kadına cinsel organını gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bulunan bir adam, işine gitmek üzere otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz etti.

Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım istediğiyle şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçarak izini kaybettirdi.

FETÖ'den ihraç edilen eski polis

Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Serbest bırakıldı

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.’yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.