Antalya Valiliği'nden aşırı sıcak uyarısı: Bugün başladı 44 dereceyi bulacak

ANTALYA Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. O sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı.

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ANTALYA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Orman yangını uyarısı

Antalya Valiliği, ayrıca etkili olacak sıcak hava ve rüzgarda orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.