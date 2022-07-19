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Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan zirve sonrası Esad ile görüşecek

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan zirve sonrası Esad ile görüşecek

Rusya lideri Putin'in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceği açıklandı. Putin, İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü zirve gerçekleştirecek.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Şam yönetiminin başındaki Esad ile görüşebileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.

Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi. Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.

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