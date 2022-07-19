BIST 2.486
DOLAR 17,57
EURO 18,02
ALTIN 968,88
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi

Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi

Üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarını ve puanlarını öğrenen öğrenciler için tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak. Peki Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları kaç oldu? Osmangazi Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç kontejan bilgisi 2022 listesi...

Abone ol

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları ve bölüm kontenjan listesi belli oldu mu? Hayalindeki eğitimi almak için üniversite sınavına giren milyonlarca öğrencinin 2022 YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden YKS sonularını öğrendi ve puanları gördü. Şimdi öğrenciler için üniversite tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak. Bu sene tercihlerde baraj uygulaması olmayacak. Öğrenciler 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Peki Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları ve bölüm kontenjan listesi belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı.

En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Osmangazi Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Osmangazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN -TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi
Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama
Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
FETÖ'cü Zekeriya Öz ile Celal Kara'yı kaçıran isim bakın kimmiş!
FETÖ'cü Zekeriya Öz ile Celal Kara'yı kaçıran isim bakın kimmiş!
Haziran ayı konut satışları yüzde 11 arttı TÜİK açıkladı İşte en çok alan yabancı ülke
Haziran ayı konut satışları yüzde 11 arttı TÜİK açıkladı İşte en çok alan yabancı ülke
Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Yıldız futbolcu tamam! Haris Seferovic özel uçakla İstanbul'a geliyor!
Yıldız futbolcu tamam! Haris Seferovic özel uçakla İstanbul'a geliyor!
Sermiyan Midyat'ın uçakta yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor
Sermiyan Midyat'ın uçakta yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor
Azerbaycan Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi İlham Aliyev duyurdu
Azerbaycan Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi İlham Aliyev duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni öldürüldü! Sefa Dönmez'i vuran kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni öldürüldü! Sefa Dönmez'i vuran kişi yakalandı