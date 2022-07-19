Fatih Altaylı: KYK ödemeleri yapanların faizleri geri ödensin

KYK kredisine eklenen yurt içi üretici fiyat endeksi farklarının sıfırlanma kararı sonrası gazeteci Fatih Altaylı kredisini ödeyenlerin faizlerinin geri ödenmesi çağrısı yaptı.

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Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, "KYK borçlarının faizlerinin alınmayacak olması kararı hoşuma gitmekle beraber, hala bu borçların toptan affa uğraması gerektiği düşüncesindeyim." yorumunu yaptı.

KYK borçlarının faizlerinin alınmayacak olması kararı hoşuma gitmekle beraber, hala bu borçların toptan affa uğraması gerektiği düşüncesindeyim.

Bu yaklaşık 5 milyon öğrencinin 6 milyar TL’ye yaklaşan borcu.

Dolar cinsinden yaklaşık 340 milyon dolar.

Sadece tek bir köprü ve yolu içeren bir KOİ projesine her yıl ödenen kamu garanti payından daha az bir miktar.

Hadi onu geçtik, sadece tek bir bildik müteahhidin affedilen vergi borcundan daha az.

Diyebilirsiniz ki, “Toptan bir af bu krediyi kullanmayan gençlere haksızlık olur”.

Bunu da kabul ederim.

Ama o zaman en azından KYK kredisini faiziyle ödemiş gençlerin faiz paralarını geri verin.

Orada da bir haksızlık olmasın.

Hem zaten NAS yok muydu!