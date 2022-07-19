BIST 2.486
DOLAR 17,58
EURO 18,03
ALTIN 968,88
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı: KYK ödemeleri yapanların faizleri geri ödensin

Fatih Altaylı: KYK ödemeleri yapanların faizleri geri ödensin

KYK kredisine eklenen yurt içi üretici fiyat endeksi farklarının sıfırlanma kararı sonrası gazeteci Fatih Altaylı kredisini ödeyenlerin faizlerinin geri ödenmesi çağrısı yaptı.

Abone ol

Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, "KYK borçlarının faizlerinin alınmayacak olması kararı hoşuma gitmekle beraber, hala bu borçların toptan affa uğraması gerektiği düşüncesindeyim." yorumunu yaptı. 

KYK borçlarının faizlerinin alınmayacak olması kararı hoşuma gitmekle beraber, hala bu borçların toptan affa uğraması gerektiği düşüncesindeyim.

Bu yaklaşık 5 milyon öğrencinin 6 milyar TL’ye yaklaşan borcu.

Dolar cinsinden yaklaşık 340 milyon dolar.

Sadece tek bir köprü ve yolu içeren bir KOİ projesine her yıl ödenen kamu garanti payından daha az bir miktar.

Hadi onu geçtik, sadece tek bir bildik müteahhidin affedilen vergi borcundan daha az.

Diyebilirsiniz ki, “Toptan bir af bu krediyi kullanmayan gençlere haksızlık olur”.

Bunu da kabul ederim.

Ama o zaman en azından KYK kredisini faiziyle ödemiş gençlerin faiz paralarını geri verin.

Orada da bir haksızlık olmasın.

Hem zaten NAS yok muydu!

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Topal futbolu bıraktı! Sosyal medyadan veda mesajı yayınladı
Mehmet Topal futbolu bıraktı! Sosyal medyadan veda mesajı yayınladı
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi
Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama
Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
FETÖ'cü Zekeriya Öz ile Celal Kara'yı kaçıran isim bakın kimmiş!
FETÖ'cü Zekeriya Öz ile Celal Kara'yı kaçıran isim bakın kimmiş!
Antalya Valiliği'nden aşırı sıcak uyarısı: Bugün başladı 44 dereceyi bulacak
Antalya Valiliği'nden aşırı sıcak uyarısı: Bugün başladı 44 dereceyi bulacak
Haziran ayı konut satışları yüzde 11 arttı TÜİK açıkladı İşte en çok alan yabancı ülke
Haziran ayı konut satışları yüzde 11 arttı TÜİK açıkladı İşte en çok alan yabancı ülke
Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Trakya Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Yıldız futbolcu tamam! Haris Seferovic özel uçakla İstanbul'a geliyor!
Yıldız futbolcu tamam! Haris Seferovic özel uçakla İstanbul'a geliyor!