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Haluk Bayraktar ABD kanalına açıkladı: Rusya'ya asla SİHA satmayacağız

Haluk Bayraktar ABD kanalına açıkladı: Rusya'ya asla SİHA satmayacağız

Ukrayna'ya yapılan Rusya saldırısında savunmaya damga vudan Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketlerinin "asla" Rusya'ya SİHA sağlamayacağını ABD televizyonuna açıkladı.

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ABD'de yayın yapan CNN'e konuşan Bayraktar, Baykar'ın daha önce Rusya'ya hiç SİHA satışı yapmadığını söyledi ve "Asla da böyle bir satış yapmayacağız" dedi.

Bayraktar, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" diye konuştu. 

"Türkiye ve Ukrayna'nın stratejik seviyede ilişkileri var; özellikle havacılık ve savunma alanlarında" diyen Bayraktar, Baykar'ın Ukrayna'dan dronları için motor aldığını hatırlattı.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar SİHA'ları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı mücadelesinde oynadığı rol ile dünya medyasının dikkatini çekmişti. Bayraktar, Litvanya halkının Ukrayna'ya SİHA almak için para toplamasının ardından Ukrayna'ya ücretsiz olarak Bayraktar TB2 SİHA vermişti.

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