Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak.

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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Kupa 1'de 33'üncü eleme maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.