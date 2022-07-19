BIST 2.486
DOLAR 17,57
EURO 18,02
ALTIN 968,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öz kızına cinsel saldırı iddiası! Savunmasında bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öz kızına cinsel saldırı iddiası! Savunmasında bakın ne dedi

KOCAELİ'de 24 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi.

Abone ol

Olay, 2020 yılının ağustos ayında İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki E.T., 24 yaşındaki kızı D.S.'ye araç içerisinde cinsel saldırı gerçekleştirdi. D.S.'nin babasını şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan E.T., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti"
Hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık E.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., "Kızımın ifadeleri gerçek dışıdır. Madem öyle bir şey oldu neden olay günü şikayetçi olmadı da sonradan şikayetçi oldu. Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti. Ben evliliğimin çok uzun bir kısmını işim dolayısıyla yurt dışında geçiriyorum. Evde olmadığım halde nasıl böyle bir suçu işlemiş olabilirim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

27 yıl hapis talebi
Mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanığın 27 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği mutabakat bildirisi imzalandı
THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği mutabakat bildirisi imzalandı
Hemşirelik taban puanları 2022 YÖK Atlas üniversite kontenjan bilgisi
Hemşirelik taban puanları 2022 YÖK Atlas üniversite kontenjan bilgisi
Karısı kabul etmedi o 'aldattı' dedi! Adana'da karı-kocadan ilginç ifadeler
Karısı kabul etmedi o 'aldattı' dedi! Adana'da karı-kocadan ilginç ifadeler
Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Gazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Gazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Fatih Altaylı: KYK ödemeleri yapanların faizleri geri ödensin
Fatih Altaylı: KYK ödemeleri yapanların faizleri geri ödensin
Mehmet Topal futbolu bıraktı! Sosyal medyadan veda mesajı yayınladı
Mehmet Topal futbolu bıraktı! Sosyal medyadan veda mesajı yayınladı
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti
Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi
Avrupa'da Covid 19 vaka patlaması yaşanıyor! Ölüm oranları yükseldi