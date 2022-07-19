MAK Araştırma'dan bomba anket! FETÖ, ABD, AB, NATO ve terör cevapları tam bomba

MAK Danışmanlık Temmuz 2022 anketinin sonuçlarını paylaştı. 30'u büyükşehir olmak üzere 59 ilde 5 bin 750 kişi ile yapılan MAK anketinde NATO ile yapılan İsveç ve Finlandiya mutabakatı ve FETÖ ile mücadele sorgulandı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...