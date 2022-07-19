MAK Araştırma'dan bomba anket! FETÖ, ABD, AB, NATO ve terör cevapları tam bomba
MAK Araştırma, Temmuz 2022 anketinin sonuçlarını açıkladı. MAK anketinde NATO ile yapılan İsveç ve Finlandiya mutabakatı ve FETÖ ile mücadele sorgulandı.
MAK Danışmanlık Temmuz 2022 anketinin sonuçlarını paylaştı. 30'u büyükşehir olmak üzere 59 ilde 5 bin 750 kişi ile yapılan MAK anketinde NATO ile yapılan İsveç ve Finlandiya mutabakatı ve FETÖ ile mücadele sorgulandı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
MAK anketinde katılımcılara NATO'ya üye olmak isteyen "İsveç Finlandiya'nın imzaladıkları protokole uyup Türkiye'nin istediği teröristleri iade edeceklerine inanıyor musunuz?" diye soruldu. 'Kesinlikle inanıyorum' diyenler yüzde 5'te kalırken, 'inanıyorum' diyenler yüzde 13 oldu. Katılımcıların yüzde 38 'inanmıyorum' derken, yüzde 23'ü de 'kesinlikle inanmıyorum' dedi. Yüzde 21 ise kararsız kaldı...
MAK anketinde katılımcılara "15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu söylenen NATO'nun Türkiye'de darbelere destek olduğuna inanıyor musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 63'ü "evet" derken, yüzde 19'u 'hayır' dedi.
Katalımcılara ABD ve Avrupa Birliği'nin PKK ve FETÖ dahil terör örgütlerine karşı duruşlarıyla ilgili görüşleri de soruldu. 'Ülkemizin terörle mücadelesinde AB ve ABD'ye güveniyorum' diyenler yüzde 14'te kalırken, güvenmeyenlerin oranı yüzde 71 çıktı.