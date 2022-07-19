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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonuçlandı

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonuçlandı

AA'nın anketine katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit tutacağı yönünde görüş açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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