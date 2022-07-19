19 Temmuz altında çılgın yükseliş! Gram, çeyrek altın fiyatları belli oldu analistlerden flaş yorum
Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 959,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
19 Temmuz 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 965,2 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar? Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.467 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.709,8 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.