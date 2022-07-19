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Tanju Özcan Zafer Partisine mi geçiyor? İddialara yanıt geldi

Tanju Özcan Zafer Partisine mi geçiyor? İddialara yanıt geldi

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

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AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik söylediği skandal sözlerin ardından "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yazılı savunmasını verdi. 25 Temmuz'da sözlü savunmasını yapacak olan Özcan, kendisi hakkındaki kararın bir an önce verilmesini istediğini belirtti.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Özcan, "Kararın askıda kalmasının ne bana ne de partime bir faydası yok. Kararın mümkünse 25 Temmuz'da yani aynı gün verilmesini istiyorum" dedi.

Tanju Özcan "Zafer Partisi'ne geçecek" iddialarına yanıt verdi

CHP'den ihracı halinde Zafer Partisi'ne geçeceği yönündeki iddiaları da yalanlayan Tanju Özcan, "Ben CHP'liyim, hukuken bağım kopsa da ben 22 yaşından bu yana parti içindeyim. Gençlik kolu başkanlığı yaptım, 48 yaşındayım şu an 26 yılımı verdim, gidecek başka yerim yok. Burası, CHP benim evim birçok MYK üyesinden daha uzun süredir partiye hizmet eden birisiyim" ifadelerini kullandı. .

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