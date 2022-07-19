Akın Akınözü 8 yıllık sevgilisi ile aşk sinyalini verdi! "Hayallerimize hizmet edecekse eden olmasın"
Hercai dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Akın Akınözü Cihangir'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sekiz yıllık sevgilisi ile ilgili evlilik sorularını yanıtladı.
Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlarda gördüğümüz 31 yaşındaki ünlü oyuncu Akın Akınözü 8 yıllık sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evlilik sinyallerini verdi.
Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteri ile adını duyurmayı başaran yakışıklı oyuncu geçtiğimiz gün sevgilisi ile Cihangir'de kameralara yakalandı.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akınözü ünlü oyuncu muhabirleri kırmayarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
İlk olarak dijital mi yoksa televizyon mu sorusunu yanıtlayan Akın Akınözü "Spesifik düşündüğüm bir şey yok, sınırlamıyorum. Gelen ve beni heyecanlandıran projeler var. Güzel bir aksiyon projesinde oynamak isterim" dedi.