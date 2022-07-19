Özgür Demirtaş iddiası! Merkez Bankası faiz artıracak ama!.. KYK faizleri silindi enflasyon boğacak

5.5 milyon öğrencinin KYK borçlarının faizleri silindi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Tabii Hükümet de bunları cebinden ödemeyecek, para basılarak bütçe açığı kapanacak, enflasyon olarak dönecek" dedi. Hükümetin faiz politikasını eleştirmeye devam eden Demirtaş, "Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz artıracak!" dedi.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş Hükümetin faiz politikasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz artıracak! O zaman biz de soracağız: Bunca inat nedendi? Hani Faiz enflasyonun nedeniydi? Hani, Hani, Hani?.."

“Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak (bunca inatları boşa gidecek), çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak… Üzülüyorum. Vallahi Billahi üzülüyorum.”

Bütçe açığı gümbür gümbür enflasyon olarak gelecek

Özgür Demirtaş dün sosyal medya hesabından gece başka paylaşımlar da yaptı. Demirtaş, bir vatandaşın, “Senin bilimselliğin de yetti. Bir huzur vermiyosun” eleştirisine cevaben şunları yazdı:

“Vallahi kardeşim haklı Fazla bilimsellik can sıkıyor :-) Ama ben doğruyu söylemeden duramam. Bütçe açığı size gümbür gümbür enflasyon olarak dönecek.”

Hükümet KYK borçlarını cebinden ödemeyecek

Prof. Dr. Demirtaş, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “KYK borçlarının fahiş faizlerinin silinmesi için Hükümete baskı yapan Muhalefet partilerini tebrik ederim. Tabii Hükümet de bunları cebinden ödemeyecek, para basılarak bütçe açığı kapanacak, enflasyon olarak dönecek. O yüzden hükümetin başka harcamalarında tasarrufu şart.”