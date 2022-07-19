Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi zirvesi! 30 milyar dolar hedefi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık" dedi. İran ile Türkiye arasında 8 ayrı anlaşma imzalandı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile İran arasında 8 uluslararası anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid olayı nedeniyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. En kısa zamanda 30 milyar dolar ticaret hedefini yakalamayı umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Az önce değerli kardeşimle önce dar kapsamlı sonra heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. İstişarelerimizin ilişkilerime yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularda görüşlerimizi ifade etmek fırsatı bulduk. Tabii bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid olayı nedeniyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. En kısa zamanda 30 milyar dolar ticaret hedefini yakalamayı umuyoruz.

- Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak özellikle savunma sanayiinde bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

Terörle dayanışma içerisinde mücadeleyi sürdürmeliyiz

Terörle mücadelemiz ciddi bir önem arz ediyor. Terör örgütleri her iki ülkenin ciddi mana da baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesine de soktuk. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme ve süreci ayağa kaldırma süreci olacaktır. Bu vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki dayanışmayı devam ettirmelerini rica ediyorum.

Reisi: İşbirliği için önemli bir dönüm noktası

İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamalarından satır başları:

- Yaşadığımız bu mübarek bayram günlerini kutlarım. Sayın Erdoğan'ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İki ülke arasında yatırımın geliştirilmesini ele aldık. İki ülkede bilgi ve teknoloji parkları, bilim şirketleri kurulması müzakerelerimizin konularından bir tanesi olmuştur. İki ülke arasında doğalgaz ihracatı anlaşmasının uzatılması gerektiği vurgulandı.

Bugünkü toplantılarımızda yatırım konularının genişletilmesi de konuşuldu ve görüşüldü. İki ülkede bulunan ve aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerin artırılması, ticaretin artmasına vesile olacaktır. Güvenlik alanı konusunda iş birliği çok önemli, toplantıda ele aldığımız konulardan birisi oldu. Terörizmle, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuşuldu.

- Terörist ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir, her kim ki insanlar için tehlike oluşturuyorsa teröristtir ve mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık. Bölgesel konular ile ilgili konular da toplantımızda konuşuldu. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamıştır.

- Bugün imzalanan iş birliği belgesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bir kez daha Saygıdeğer Erdoğan ve heyete hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler için bereketli ziyaret olmuştur.

Türkiye ile İran arasında 8 anlaşma imzalandı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı. Sadabad Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 7'nci Toplantısının ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda, "Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile İran Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde Eylem Planı", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı", "İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile TRT Arasında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Anlaşmalar, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İran tarafından ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çalışma Bakanı Vekili Muhammed Hadi Zahidivafa, Spor ve Gençlik Bakanı Sayyid Hamid Reza Sajjadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Milli Standartlar Kurumu Başkanı Mahdi Eslampanah, İran Yayın Kurumu Başkanı Peyman Jebeli ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Başkanı Ali Fekri tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları için İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye davetiye iletti.