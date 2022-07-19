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Kıyamet gibi yangından son anda koşarak kurtuldu! Dünya bu adamı konuşuyor

Avrupa'da hissedilen aşırı sıcaklıklar, orman yangınlarının da artmasına neden oldu. Birçok ülke, orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı. İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı.

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İspanya’da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken orman yangınları bir çok bölgede henüz kontrol altına alınamadı. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamora eyaletine bağlı Tabara’da yaşadığı kasabaya alevlerin sıçramasını önlemek için hendek kazan Angel Martin Arjona, yangının ortasında kaldı.

İş makinesiyle alevlerden kaçmaya çalışan Arjona, bir süre sonra araçtan indi ve koşarak alevlerin içinden çıkmayı başardı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Arjona, hastaneye kaldırılırken sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Tren alevlerin ortasında kaldı

Şiddetli yangınların devam ettiği Zamora’da bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması sonucu yolcular korku dolu anlar yaşadı. Trenin her iki tarafında görülen alevler büyük paniğe yol açtı. Yolculardan Francisco Seoane İspanya basınına yaptığı açıklamada, yangının çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların alev aldığını söyledi.

Seoane, "Yangının sıçraması an meselesiydi. Birden hava karardı. Vagonun içindeki dumanın kokusunu bile alabiliyorduk” dedi. İspanya demiryolu şirketi Adif, olayın yaşandığı sırada yolcuların tehlike altında olmadığını açıkladı.

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