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Alman vatandaşı Fabienne, Gaziantep'te Müslüman oldu! İlk sözleri duygulandırdı

Alman vatandaşı Fabienne, Gaziantep'te Müslüman oldu! İlk sözleri duygulandırdı

Ziyaret için geldiği Gaziantep'te Müslüman olan Almanya vatandaşı Fabienne Doris Bettirger'e İhtida Belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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Almanya'nın Stuttgart kentinde kasiyer olarak çalışan 20 yaşındaki Fabienne Doris Bettirger, eşiyle gezmek için Gaziantep'e geldi.

Müslümanlığı araştıran ve kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek isteyen Bettirger, İl Müftülüğüne başvurdu.

“İslam çok güzel bir din”

İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bettirger, gazetecilere, kelime-i şehadet getirdikten sonra üzerinden büyük bir yükü bıraktığını söyledi.

Çok rahatladığını ifade eden Bettirger, “İçim çok güzel oldu. Çok uzun süreden beri Müslüman olmak istiyordum. Hiç kimse bana söylemedi ben kendim Müslümanlığı seçtim. Çünkü İslam çok güzel bir din. Müslümanlığa geçtiğimde kendimi tutamadım, ağladım.” dedi.

“Kelime-i şehadeti gözyaşları eşliğinde getirdi”

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise Bettirger'in kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini, kendisine İhtida Belgesi verdiklerini ve Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, “İslam'ın nurunun, bütün güzelliğinin kalplere ne kadar güzel yansıdığını, İslamiyet'in insana ne kadar değer kattığını bugün bir kez daha görmüş olduk. Kardeşimiz kelime-i şehadeti gözyaşları eşliğinde getirdi.” ifadeleri kullandı.

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