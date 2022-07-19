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Etkisiz hale getirildiler! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Etkisiz hale getirildiler! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

IRAK'ın kuzeyindeki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlığın yaptığı açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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