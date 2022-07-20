Tırtıl istilası İstanbul'a dayandı! Durum fena tarladaki ürünleri yediler görüntüler kötü

Şu anda tırtıllar biberlerin her tarafını sarmış yapraklarını yediler bir şey kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak nasıl gidecek. Mısır ve yonca tarlalarımızı da tırtıllar bastı. Oralardan da mağduruz. Herkes ilaçlama bekliyor. Bilmiyorum nasıl ilaçlanacak onu da bilmiyoruz bir yardım bekliyoruz” dedi.