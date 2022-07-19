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Tekirdağ’da sırra kadem basmıştı! Şehmus'tan haber var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ’da sırra kadem basmıştı! Şehmus'tan haber var

TEKİRDAĞ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 20 yaşındaki genç, Çatalca'da ormanlık alanda bulundu.

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Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için, AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran ekipler, genci Çatalca'da ormanlık alanda buldu. Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Ele'nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi.

Olayın geçmişi
Şehmus Ele, 12 Temmuz Salı günü ailesiyle pikniğe gittiği Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen, yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

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